В Пензе откроют восстановленный родник у Солдатского озера

В Пензе 12 августа пройдет торжественное открытие родника «Святой» на Солдатском озере после реконструкции.

Организаторы мероприятия отмечают, что реконструкция родника и работы по благоустройству близлежащей территории выполнялись силами и с помощью средств пензенцев. Также была поддержка партнеров.

Среди того, что удалось сделать - очистить территорию от мусора и валежника, очистить амфитеатр от мусора и торчащей арматуры, отремонтировать мосты, установить часовенку, посадить деревья и цветы и многое другое.

Открытие родника намечено на 14.00, а в 14.30 его освятит отец Сергий.

Напомним, работы по восстановлению родника начались 13 мая.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».