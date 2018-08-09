В Пензе откроют восстановленный родник у Солдатского озера

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09 августа 2018, 12:04Общество
В Пензе 12 августа пройдет торжественное открытие родника «Святой» на Солдатском озере после реконструкции.
Организаторы мероприятия отмечают, что реконструкция родника и работы по благоустройству близлежащей территории выполнялись силами и с помощью средств пензенцев. Также была поддержка партнеров.
Среди того, что удалось сделать - очистить территорию от мусора и валежника, очистить амфитеатр от мусора и торчащей арматуры, отремонтировать мосты, установить часовенку, посадить деревья и цветы и многое другое.
Открытие родника намечено на 14.00, а в 14.30 его освятит отец Сергий.
Напомним, работы по восстановлению родника начались 13 мая.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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