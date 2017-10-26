26 октября 2017, 19:38Общество В Пензе проведут свой фестиваль молодежи и студентов В 2018 году в Пензенской области пройдет Всероссийский фестиваль молодежи и студентов. Он должен стать продолжением самого масштабного молодежного форума планеты, который несколько дней назад завершился в Сочи. В ноябре в Пензе начнет работу штаб по подготовке фестиваля. Организаторы постараются, чтобы деловая и культурная программа будущего форума ничем не уступала сочинскому.

Пару дней назад ребята были частью XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 50 участников и 20 волонтеров, сегодня они готовы поделиться новыми знаниями и впечатлениями с жителями родного города.

«Год назад проходил форум «Евразия», где я выиграла грант. И сейчас меня просили поделиться с участниками опытом реализации проекта, где я выступала в роли спикера. Было приятно смотреть на заинтересованную аудиторию», - рассказала участница XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов Мария Романенко.

Студенты пензенских вузов, врачи, журналисты, политики, архитекторы, инженеры в течение семи дней участвовали в дискуссиях, посещали лекции, культурные и спортивные мероприятия. В дни проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи был и Иван Белозерцев. Форум на Черноморском побережье настолько воодушевил губернатора, что теперь в Пензе готовятся провести свой, Всероссийский фестиваль молодежи и студентов.

«Пригласим ребят, коллег из Брянской, Саратовской областей, других регионов, а также огромное количество студентов, которые обучаются в Пензенской области для участия в этом фестивале. Работа уже началась и я думаю, что мы услышим очень много полезного и интересного», - сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Готовиться к Всероссийскому фестивалю молодежи и студентов начнут в ноябре. В преддверии масштабного события в Пензе планируют провести несколько тематических фестивалей, тестирование участников и волонтеров, а также разработать символику будущего молодежного форума.

«Будет предшествовать ряд определенных молодежных фишек, в том числе - фестиваль молодежного кино, СМИ, театров. Потому что во многих вузах есть клубы, объединения, которые развивают эти направления, но такого открытого взаимодействия между ними нет», - отметил руководитель пензенской делегации Артем Колобов.

Всероссийский фестиваль молодежи и студентов пройдет в Пензе в феврале-марте 2018 года. Уже известно, что в число организаторов войдут ребята, которые в 2017 году представляли Пензенскую область на XIX Всемирном молодежном форуме в Сочи.

Общество

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