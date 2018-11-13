В Пензе откроют мемориальную доску Василию Ключевскому

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13 ноября 2018, 17:39Общество
В Пензе 14 ноября состоится торжественное открытие мемориальной доски, посвященной Василию Ключевскому.
Мероприятие (0+) пройдет в 14.00 на площадке у здания факультета стоматологии Пензенского государственного университета, сообщают организаторы.
Решение об установке памятной доски великому российскому историку Василию Ключевскому было принято еще в начале года по итогам круглого стола «Сохраняем память о Ключевском в современной России», на одной из дискуссионных площадок регионального гражданского форума «Инициатива-2018». Мемориал создал заслуженный художник России Валерий Кузнецов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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