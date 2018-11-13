13 ноября 2018, 17:39Общество

В Пензе откроют мемориальную доску Василию Ключевскому

В Пензе 14 ноября состоится торжественное открытие мемориальной доски, посвященной Василию Ключевскому.

Мероприятие (0+) пройдет в 14.00 на площадке у здания факультета стоматологии Пензенского государственного университета, сообщают организаторы.

Решение об установке памятной доски великому российскому историку Василию Ключевскому было принято еще в начале года по итогам круглого стола «Сохраняем память о Ключевском в современной России», на одной из дискуссионных площадок регионального гражданского форума «Инициатива-2018». Мемориал создал заслуженный художник России Валерий Кузнецов, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://www.google.ru/maps/place/%D1%83%D0%BB.+%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+56,+%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0,+%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,+440026/@53.1798946,45.0052859,3a,75y,156.76h,87.64t/data=!3m6!1e1!3m4!1slRQ4sf14HPLskf9Ywf_hxQ!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x41410043afb09543:0x3170e57c6f16e1c1!8m2!3d53.179783!4d45.0053603

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