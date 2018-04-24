В Пензе откроют электронный читальный зал президентской библиотеки

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24 апреля 2018, 16:04Общество
В Институте регионального развития Пензенской области 27 апреля состоится открытие удаленного электронного читального зала президентской библиотеки.
Пользователь сможет бесплатно получить информацию о составе информационных ресурсов, входящих в электронный фонд президентской библиотеки, о творческих конкурсах и прочих мероприятиях, а также консультации по методике поиска в удаленном читальном зале и на портале prlib.ru, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Кроме того, на мероприятии будет предоставлена возможность пользоваться компьютерами и программным обеспечением для получения доступа к информационным ресурсам библиотеки, устанавливать закладки на книги и управлять ими из личного кабинета.
Открытие (0+) состоится по адресу: г. Пенза, ул. Чаадаева, 119, начало - в 10.00.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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