В Пензе откроется выставка к 70-летию со дня рождения Василия Бочкарева

Как сообщает пресс-центр облправительства, выставку разместят в одном из залов Губернаторского дома, площадь экспозиции составит около 100 квадратных метров. На ней будут представлены три живописных портрета Василия Бочкарева, среди них - работы выдающихся пензенских художников и членов Союза художников РФ Юрия Карасева и Алексея Шалаева, а также полотно неизвестного автора, где Василий Кузьмич изображен в молодости.

Также на выставке можно будет увидеть более 70 фотографий пензенского фотохудожника Александра Назарова, они расскажут об известных страницах губернаторства Василия Бочкарева и покажут его с неожиданной для многих стороны. На экспозиции представят и более 40 снимков из семейного архива, где запечатлены студенческие годы и жизнь Василия Кузьмича периода 80-90-х годов.

Кроме того, в Губернаторском доме будут выставлены грамоты и дипломы, госнаграды и награды Пензенской области. Из музея спорта Пензенской области взяты спортивный мотоцикл и макет дворца спорта «Буртасы», а также снимки, связанные с историей мотоспорта в регионе.

Дополнят выставку сувениры, подаренные Василию Бочкареву, среди которых - две бронзовые скульптуры, где он воссоздан в образе римского легионера и байкера, и большая матрешка с его изображением

На экспозиции будет представлено более 200 предметов и фото, она откроется в 14 часов.

Напомним, экс-губернатор Василий Кузьмич Бочкарев скончался 22 июня 2016 года на 68-м году жизни после продолжительной болезни. Пензенской областью он руководил 17 лет, пишет ИА «Пенза-Пресс».