В Пензе откроется выставка к 70-летию со дня рождения Василия Бочкарева

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
25 апреля 2019, 14:36Общество
29 апреля в пензенском Губернаторском доме откроется выставка (0+), посвященная 70-летию со дня рождения бывшего главы региона Василия Бочкарева.
Как сообщает пресс-центр облправительства, выставку разместят в одном из залов Губернаторского дома, площадь экспозиции составит около 100 квадратных метров. На ней будут представлены три живописных портрета Василия Бочкарева, среди них - работы выдающихся пензенских художников и членов Союза художников РФ Юрия Карасева и Алексея Шалаева, а также полотно неизвестного автора, где Василий Кузьмич изображен в молодости.
Также на выставке можно будет увидеть более 70 фотографий пензенского фотохудожника Александра Назарова, они расскажут об известных страницах губернаторства Василия Бочкарева и покажут его с неожиданной для многих стороны. На экспозиции представят и более 40 снимков из семейного архива, где запечатлены студенческие годы и жизнь Василия Кузьмича периода 80-90-х годов.
Кроме того, в Губернаторском доме будут выставлены грамоты и дипломы, госнаграды и награды Пензенской области. Из музея спорта Пензенской области взяты спортивный мотоцикл и макет дворца спорта «Буртасы», а также снимки, связанные с историей мотоспорта в регионе.
Дополнят выставку сувениры, подаренные Василию Бочкареву, среди которых - две бронзовые скульптуры, где он воссоздан в образе римского легионера и байкера, и большая матрешка с его изображением
На экспозиции будет представлено более 200 предметов и фото, она откроется в 14 часов.
Напомним, экс-губернатор Василий Кузьмич Бочкарев скончался 22 июня 2016 года на 68-м году жизни после продолжительной болезни. Пензенской областью он руководил 17 лет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
25 апреля 2019, 19:56В Пензе стартовала акция «Георгиевская ленточка»
25 апреля 2019, 19:53Пенза готовится к Jazz May-2019
25 апреля 2019, 19:48Полицейскую спасли упавшую в Суру пензячку
25 апреля 2019, 19:48Губернатор поручил увеличить финансирование БК «Юность»
25 апреля 2019, 19:41Служащие храмов поделились с пензенцами секретами приготовления пасхи
25 апреля 2019, 19:36В Пензе стартовал открытый чемпионат и первенство области по боксу
25 апреля 2019, 19:19Пензенская область присоединилась к Европейской неделе иммунизации
25 апреля 2019, 19:16Пензенцы и единороссы приняли участие в акции «Чистый четверг»