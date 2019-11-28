В Пензе откроется общественная приемная «Судьба солдата»

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28 ноября 2019, 14:03Общество
Жители Пензенской области, желающие узнать о судьбе членов семьи, участвовавших в Великой Отечественной войне, смогут обратиться за помощью в поиске информации в общественную приемную «Судьба солдата» (0+).
Ее организуют представители пензенского регионального отделения «Поискового движения России» в воскресенье, 1 декабря. Мероприятие приурочено ко Дню неизвестного солдата, который отмечается 3-го числа.
Приемная будет работать на базе информационно-поискового ресурсного центра на улице Литвинова, 21а, с 13 до 17 часов.
Поисковики проведут консультации по работе на специализированных интернет-ресурсах и научат оформлять запросы в Государственные архивы РФ.
«В ходе проведения акции поисковики продемонстрируют передвижную тематическую выставку экспонатов, привезенных с мест сражений пензенских стрелковых дивизий», - сообщила председатель местного отделения «Поискового движения России» Лариса Казакова, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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