В Пензе «откапывают» закатанные в асфальт ливневки

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11 июля 2017, 15:08Политика
В Пензе при ремонте дорог ведется работа по восстановлению закатанной в асфальт ливневой канализации. Об этом 11 июля в ходе онлайн-брифинга ИА «Пенза-Пресс» сообщил начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин.
С вопросом о качестве работы ливневок и их отсутствия к чиновнику обратилась местная жительница. По словам горожанки, этим летом Пензы из-за дождей превратилась в Венецию. Даже не самые сильные осадки превращают дороги и тротуары в болото. В связи с этим женщина напомнила про видео, в котором дети на надувных матрасах плавают в луже на Шуисте.
«Проблему надо разбить на две части. Первая из них касается магистральных дорог, которые затапливает из-за того, что ливневки либо закатаны в асфальт, либо они не справляются с нагрузкой, либо контруклон здесь находится.
При ремонте и фрезеровании дорог мы закатанные ливневки находим, поднимаем, ремонтируем. При капитальном ремонте и строительстве дорог, конечно, создаются новые ливневые канализации, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Вторая часть проблемы касается дворов. Там мы тоже по программам «Городская среда» и «Наш двор» ищем ливневки, восстанавливаем их, но есть дворы, где они просто не были предусмотрены. В таких случаях пытаемся найти решение в рамках программы «Городская среда». Но вариант только один: делать больший уклон и уводить воду на газон», - ответил Андрей Гришин.
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