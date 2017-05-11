11 мая 2017, 19:51Криминал В Пензе отец пытался откупить сыновей от тюрьмы Пойти на преступление против правосудия побудили родственные чувства. Житель Саратовской области приехал в Пензу, чтобы подкупить потерпевшего и свидетеля по уголовному делу. Так мужчина планировал помочь сыновьям избежать ответственности за кражу, а теперь и сам попал под статью.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как двое молодых людей выносят из шиномонтажной мастерской в Октябрьском районе оборудование и шины, тут же грузят их в свой автомобиль. Кажется, будто они выждали момент, когда в помещении никого не будет из персонала. Впрочем, пока молодые люди похищали имущество, один из сотрудников все же был на месте, только вот утром не смог рассказать, что случилось ни хозяину мастерской, ни полиции.

«Шиномонтажник злоупотреблял спиртными напитками, и в эту злополучную ночь он был пьян, мертвецки пьян, и вообще ничего не видел», - пояснил потерпевший.

Преступление совершили двое братьев, они ехали из Саратова в Москву. Их задержали и завели уголовное дело.

Спустя неделю родственники подозреваемых вернули похищенное оборудование. Чтобы помочь сыновьям избежать уголовной ответственности, их отец предложил потерпевшему 160 тысяч рублей и десять тысяч - свидетелю.

«Сказал, что он отец двух ребят, которых задержали по краже на шиномонтаже. Он попросил меня изменить показания», - рассказал свидетель.

Потерпевшему и свидетелю мужчина передал деньги и лично довез их до отдела полиции, чтобы те изменили показания. Однако в ходе допроса они сообщили следователю о подкупе.

«Им необходимо было сказать, что никакой кражи не было, а была лишь сделка купли-продажи похищенного имущества. Денежные средства, которые были переданы, изъяли и приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Данная сумма доказывает, что отец подозреваемого совершил преступление против правосудия», - сказал начальник отдела №3 СУ УМВД России по г. Пензе Николай Миронов.

Пензенские полицейские возбудили еще одно уголовное дело. Вслед за сыновьями на скамье подсудимых теперь рискует оказаться и отец. Его за подкуп ждет либо штраф до 80 тысяч рублей, либо арест на срок до трех месяцев.

Криминал

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