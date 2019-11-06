В Пензе отчаянная бабушка остановила автобус опасным способом

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06 ноября 2019, 17:06Происшествия
В Арбеково пожилая женщина едва не стала жертвой дорожно-транспортного происшествия. Жительница Пензы прислала в редакцию информагентства запись с камеры видеорегистратора, которая зафиксировала инцидент.
Судя по кадрам, события разворачивались на проспекте Строителей. Пенсионерка с пакетами в руках побежала через дорогу в неположенном месте. В этот момент по крайней правой полосе ехал пассажирский автобус №54. Женщина буквально врезалась в него и едва устояла на ногах.
Автобус остановился, водитель включил аварийные огни. Пенсионерка же обежала транспортное средство и, по словам очевидца, села в него.
Опасный маневр пешехода мог закончиться плачевно. Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают пензенцев о соблюдении правил дорожного движения. Дорогу следует переходить только в предназначенных для этого местах, необдуманные поступки могут стоить жизни, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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