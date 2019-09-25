25 сентября 2019, 11:02Общество

В Пензе отапливается 62% жилых домов

В мэрии Пензы состоялось очередное заседание штаба, на котором рассмотрели ход запуска котельных и центральных тепловых пунктов (ЦТП) в городе.

По состоянию на утро 25 сентября в Пензе работают 69 котельных из 82, 130 ЦТП из 148. Тепло поступает в 1592 дома, или 62%. К ресурсу подключили 97% образовательных учреждений – 92 школы, 117 детадов, 14 учреждений допобразования. Также отапливаются 38 объектов культуры (68%), 78 учреждений здравоохранения (63%), 11 спортобъектов (65%) и 15 социальных учреждений (60%).

Вице-мэр Юрий Ильин поручил ресурсникам оперативно отслеживать и устранять порывы на теплосетях, активнее взаимодействовать с каждым абонентом.

Ранее на оперативном совещании замглавы администрации сообщил о том, что пуск тепла в Пензе планируется завершить в 10-дневный срок - к 1 октября., пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: https://www.penza-gorod.ru/news/v_penze_otaplivaetsya_bolee_60_zhilykh_domov/

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