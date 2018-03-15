В Пензе освободили запертого в машине кота

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15 марта 2018, 12:34Общество
Стало известно продолжение истории с котом, который, по словам пензенцев, несколько дней сидел запертым в машине на улице Ладожской.
Тревогу забили подписчики группы «Типичная Пенза» соцсети «ВКонтакте». Один из них рассказал, что на улице Ладожской,135 в автомобиле уже в течение трех дней сидит больной кот.
Благодаря неравнодушным горожанам с помощью сотрудников полиции удалось отыскать хозяина машины. Как сказали пользователи, кот в настоящее время находится на передержке.
«Кот был болен и хозяин решил убрать его в машину, чтобы тот ему не мешал. При помощи полиции хозяин был найден, и кота благополучно спасли. Его взяла девушка Лилия, она должна показать его ветеринару. У этой девушки на содержании еще восемь найденышей», - сообщил подписчик группы Артем.
«Как сказал хозяин другим людям, он подобрал кота на улице в тяжелом состоянии, отнес в клинику, но возможности оставить дома не было. Поэтому держал в машине и носил туда еду и лекарство. Не знал, что с ним делать. И пытался помочь вот так», - рассказала пензячка Светлана.
По словам пользователя Дмитрия, он видел, как мужчина в этой машине кормил и гладил кота.
«Был мороз, думаю, спасал его», - отметил он, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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