В Пензе осудили виновных в смерти выброшенного на мусорку мужчины

В Пензе осудили двух мужчин 52 и 53 лет, которые избили до смерти знакомого, а затем выбросили его тело и подожгли.

Установлено, что приятели пришли в гости на улицу Вадинскую к знакомому одного из них. Однако хозяин квартиры был не рад незнакомцу и начал возмущаться, при этом нецензурно выразился. В ответ на это мужчины избили его и оттащили в комнату, а сами пошли на кухню выпивать вместе с сожительницей побитого.

В ходе застолья женщина начала жаловаться на гражданского мужа, якобы он нигде не работает и периодически избивает ее, когда напьется. Услышав это, мужчины решили проучить его и еще раз избили. Потом они поняли, что потерпевший не подает признаки жизни, завернули его в ковер, вынесли к мусорным контейнерам, облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В результате мужчинам назначили наказание: одному - 11 лет лишения свободы, другому – 10 лет в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».