В Пензе за огороженную землю у «Родины» оштрафовали работника Росреестра

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27 декабря 2017, 10:38Общество
Работнику управления Росреестра по Пензенской области вынесли приговор за совершение халатности.
По данным пресс-службы регионального СУ СКР, замначальника отдела по городу Заречному управления Росреестра по Пензенской области в начале февраля 2016 года допустила преступную халатность при регистрации права собственности земельного участка площадью 1600 квадратных метров, расположенного в районе кинотеатра «Родина».
Работник отдела Росреестра не проверила наличие ранее зарегистрированных прав на недвижимость и, несмотря на отсутствие документов, переписала этот участок на обратившегося. Затем она внесла собственника в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и указала вид разрешенного использования – размещение пневматического тира.
Тем самым, она нарушила принцип использования земли, неопределенный круг лиц лишили возможности аренды.
Женщине назначили штраф - 30 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, мэрия Пензы провела внеплановую проверку в отношении собственника, который обнес забором участок рядом с кинотеатром «Родина». По ее результатам в отношении замначальника отдела Росреестра, которая зарегистрировала право собственности на землю, возбудили уголовное дело, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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