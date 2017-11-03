В Пензе осудили продавцов ложного антиквариата

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
03 ноября 2017, 19:41Криминал
В законную силу вступил приговор по делу о мошенничестве. Четверо цыган в оживленном месте города продавали сувенирные монеты под видом подлинных. Пенза должна была стать одним из мест, где криминальные гастролеры планировали нажиться на чьей-то излишней доверчивости.
Тяга к прекрасному заставила жителя Пензы прямо на улице приобрести предметы, якобы представляющую историческую ценность. Действие разворачивалось у одного из магазинов на проспекте Победы. Четверо лиц цыганской национальности, увидев на вид обеспеченного мужчину, предложили ему старинные, по их уверению, монеты и ложки из драгоценных металлов. Представились жителями Дагестана, которые приехали на заработки.
«Ими была придумана легенда о том, что при разборе старого дома в Дагестане нашли ящик с изделиями, принадлежащими к эпохе Петра I, из серебра и золота», - сообщила прокурор уголовно-судебного управления прокуратуры Пензенской области Наталья Антонова.
На вид монеты действительно напоминали предметы старины. Тем более, в интернете мужчина тут же нашел фотографии в точности повторяющие изображения на предлагаемых ему изделиях. Часть монет житель Пензы решил приобрести сразу. За деньгами для покупки остальных сходил домой. В итоге мужчина заплатил незнакомцам почти 480 тысяч рублей. Лишь после того, как продавцы стали настойчиво предлагать свой товар, он усомнился в его подлинности.
Преступление раскрыли по горячим следам. В тот же день злоумышленников задержали. Выяснилось, что они приехали не из Дагестана, а из Челябинской области, а за антиквариат выдавали дешевые сувениры.
«При назначении наказания суд учел, что все подсудимые свою вину признали полностью. Трое из них ранее привлекались к уголовной ответственности. Также суд учел и мнение потерпевшего, который не настаивал на строгом наказании для осужденных», - пояснила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталия Быченкова.
В результате суд приговорил двух подсудимых к двум годам четырем месяцам лишения свободы, третьего - к двум годам двум месяцам. Четвертому подсудимому суд счел возможным назначить условное наказание.
03 ноября 2017, 19:56В Пензу прибудет Большой ковчег с частицами святых угодников
03 ноября 2017, 19:51В Пензе неопытным водителям рекомендуют воздержаться от поездок в гололед
03 ноября 2017, 19:41В Пензе осудили продавцов ложного антиквариата
03 ноября 2017, 19:32Спортблок: футбол, баскетбол, хоккей
03 ноября 2017, 19:27Пензенцы проверили свои знания о традициях и обычаях народов России
03 ноября 2017, 19:03В Пензе планируют создать инициативные группы по борьбе с экстремизмом
03 ноября 2017, 17:59Пензенец получил срок за драку с полицейским
03 ноября 2017, 17:33В Кузнецке обсудили профилактику подростковой преступности