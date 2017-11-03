03 ноября 2017, 19:41Криминал В Пензе осудили продавцов ложного антиквариата В законную силу вступил приговор по делу о мошенничестве. Четверо цыган в оживленном месте города продавали сувенирные монеты под видом подлинных. Пенза должна была стать одним из мест, где криминальные гастролеры планировали нажиться на чьей-то излишней доверчивости.

Тяга к прекрасному заставила жителя Пензы прямо на улице приобрести предметы, якобы представляющую историческую ценность. Действие разворачивалось у одного из магазинов на проспекте Победы. Четверо лиц цыганской национальности, увидев на вид обеспеченного мужчину, предложили ему старинные, по их уверению, монеты и ложки из драгоценных металлов. Представились жителями Дагестана, которые приехали на заработки.

«Ими была придумана легенда о том, что при разборе старого дома в Дагестане нашли ящик с изделиями, принадлежащими к эпохе Петра I, из серебра и золота», - сообщила прокурор уголовно-судебного управления прокуратуры Пензенской области Наталья Антонова.

На вид монеты действительно напоминали предметы старины. Тем более, в интернете мужчина тут же нашел фотографии в точности повторяющие изображения на предлагаемых ему изделиях. Часть монет житель Пензы решил приобрести сразу. За деньгами для покупки остальных сходил домой. В итоге мужчина заплатил незнакомцам почти 480 тысяч рублей. Лишь после того, как продавцы стали настойчиво предлагать свой товар, он усомнился в его подлинности.

Преступление раскрыли по горячим следам. В тот же день злоумышленников задержали. Выяснилось, что они приехали не из Дагестана, а из Челябинской области, а за антиквариат выдавали дешевые сувениры.

«При назначении наказания суд учел, что все подсудимые свою вину признали полностью. Трое из них ранее привлекались к уголовной ответственности. Также суд учел и мнение потерпевшего, который не настаивал на строгом наказании для осужденных», - пояснила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталия Быченкова.

В результате суд приговорил двух подсудимых к двум годам четырем месяцам лишения свободы, третьего - к двум годам двум месяцам. Четвертому подсудимому суд счел возможным назначить условное наказание.

Криминал

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