15 декабря 2017, 15:04Криминал В Пензе осудили отца-педофила В Пензе состоялся суд над мужчиной, который надругался над своим ребенком.

Следствием установлено, что 33-летний мужчина два дня подряд, применив насилие, совершил в отношении своего маленького сына действия сексуального характера.

Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

просмотров 71

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: