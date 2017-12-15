В Пензе осудили отца-педофила

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15 декабря 2017, 15:04Криминал
В Пензе состоялся суд над мужчиной, который надругался над своим ребенком.
Следствием установлено, что 33-летний мужчина два дня подряд, применив насилие, совершил в отношении своего маленького сына действия сексуального характера.
Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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