30 января 2017, 11:29Криминал В Пензе осудили мужчину, не оплатившего кредит в размере 11 млн рублей 39-летний житель районного поселка Мокшан Пензенской области осужден за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности и продажу вверенного ему арестованного имущества.

Ранее суд постановил взыскать с мужчины и его поручителей 11 млн рублей, которые он не оплатил по кредитным договорам. Однако, узнав о приговоре, осужденный продал вверенное ему арестованное имущество – грузовой седельный тягач и полуприцеп – за 3,6 млн рублей.

«С учетом позиции гособвинителя, а также принимая во внимание наличие у осужденного малолетних детей, суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком на 400 часов», – добавили в пресс-службе областной прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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