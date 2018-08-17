В Пензе осудили гастролеров, обокравших детские магазины на 200 тыс руб

Суд установил, что четверо мужчин 10 марта приехали в Пензу. Злоумышленники запаслись мешками из плотной ткани и пошли на «дело». За день они побывали в четырех детских магазинах крупной торговой сети в разных точках города. Там трое из них похищали наборы конструкторов, организатор оставался в машине, его личность так и не удалось установить.

За несколько часов мужчины похитили товара на сумму 200 235 рублей 84 копейки, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Так как один из мужчин уже был судим за кражу, ему назначили реальное наказание - 1 год 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Двое других отделались условными сроками в 1 год и 3 месяца и 1 год и 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком на 2 года каждому.

Приговор в законную силу не вступил, пишет ИА «Пенза-Пресс».