В Пензе осудили гастролеров, обокравших детские магазины на 200 тыс руб

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17 августа 2018, 12:04Криминал
Суд вынес приговор трем гостям Пензы, которые украли конструкторы из детских магазинов.
Суд установил, что четверо мужчин 10 марта приехали в Пензу. Злоумышленники запаслись мешками из плотной ткани и пошли на «дело». За день они побывали в четырех детских магазинах крупной торговой сети в разных точках города. Там трое из них похищали наборы конструкторов, организатор оставался в машине, его личность так и не удалось установить.
За несколько часов мужчины похитили товара на сумму 200 235 рублей 84 копейки, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.
Так как один из мужчин уже был судим за кражу, ему назначили реальное наказание - 1 год 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Двое других отделались условными сроками в 1 год и 3 месяца и 1 год и 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком на 2 года каждому.
Приговор в законную силу не вступил, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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