В Пензе осудили банду наркодиллеров

В Пензе осудили семь наркодиллеров, среди которых были двое жителей Тамбовской области.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, с 1 апреля по 14 июня 2018 года преступная группа распространяла запрещенные вещества на территории Пензенской области. Парень и девушка из Тамбова была оптовыми курьерами, а остальные распространяли розницу. Руководили группой неизвестные.

Пятерых участников группы задержали полицейские. После они поймали еще двоих распространителей, подменив настоящие наркотики на муляж.

Во время расследования выяснилось, что пара тамбовчан в течение месяца легализовывала доход, который им начисляли в криптовалюте. Всего они обналичили 109 тысяч рублей. Один из розничных курьеров таким же образом легализовал 16 тысяч рублей.

Все задержанные признали свою вину. Их назначили от пяти до семи с половиной лет в колонии строгого режима. 22-летней девушке из Тамбова дали отсрочку - до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».