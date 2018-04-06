В Пензе осудили 19 распространителей крупной партии наркотиков

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06 апреля 2018, 10:33Криминал
В Пензе осудили организованную группу из 19 человек за распространение наркотиков в крупном и особо крупном размере.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, с июля 2016 года по 27 февраля 2017 года организованная группа из 19 молодых людей от 19 до 35 лет получали от руководителей сообщения с информацией о местах расположения оптовых тайников с наркотиками. Они забирали их и переделывали в более мелкие партии для распространения на территории Пензы, Кузнецка, Саранска. За свою деятельность злоумышленники получали оплату от организаторов преступной группы.
Полицейские задержали «работников» и изъяли у них семь килограммов наркотиков.
Помимо этого, двое приятелей из этой группы совместно с ранее судимым 44-летним жителем Заречного украли имущество предпринимателя из магазина в селе Чемодановка более чем на 21 тысячу рублей.
В результате наркосбытчикам назначили от трех до восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режима, а мужчина, который совершил кражу, отправится в колонию строгого режима на полтора года.
Не согласившись с приговором, четверо осужденных подали апелляцию, которая осталась без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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