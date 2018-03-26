В Пензе оставленные на обочине большегрузы мешают уборке снега

В Пензе во время рейда по местам парковок вдоль проезжей части проверяющие обнаружили грузовые автомобили на улицах Клары Цеткин, Глазунова, Коммунистической и проспекте Строителей.

По Правилам дорожного движения, стоянка в этих местах не запрещена, но занимающие место большегрузы мешают механизированной уборке территорий, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Отмечается, что к водителям неоднократно обращались с просьбами переставить машины в специально предназначенные для этого зоны, но беседы не принесли положительного результата. Администрация Пензы в очередной раз попросила владельцев легковых и грузовых автомобилей переместить транспортные средства и хранить их без создания помех в организации благоустройства территории города, пишет ИА «Пенза-Пресс».