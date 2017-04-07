07 апреля 2017, 15:02Общество

В Пензе остановку по просьбе жителей установили

В Пензе у колледжа управления и промышленных технологий им. Е.Д. Басулина появился остановочный павильон. С просьбой разместить здесь остановку в «Жалобную книгу» обратилась жительница Пензы.

«На остановке общественного транспорта «Механический техникум» отсутствует остановка, негде укрыться от дождя», - написала она.

В ответе за подписью вице-мэра Пензы Андрея Шевченко сообщается, что 31 марта в указанном месте павильон установили.

Общество
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