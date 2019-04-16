В Пензе остановки покрасили, а мусор вокруг не убрали

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16 апреля 2019, 09:32Общество
В администрации Пензы 16 апреля обсудили работы по благоустройству остановок. Часть из них привели в порядок, но убрать мусор вокруг забыли.
С соответствующей критикой к сотрудникам мэрии обратился мэр Виктор Кувайцев.
«Все остановочные павильоны отмыли, очистили. Приведены в порядок крыши семи остановочных павильонов. 16 апреля на основании выявленных дефектов будут проведены работы по восстановлению боковых стен павильонов. С 10 апреля начали красить остановки на красной линии, привели в порядок уже более 20. С 22 апреля будут работы по замене урн», - доложил и.о. начальника МУП «Рекламное агентство «Аншлаг» Сергей Некрасов.
«Остановки отмыли, а мусор лежит рядом. Чья это вина?» - поинтересовался Кувайцев.
Сергей Некрасов признался, что его, потому что он не поставил такую задачу сотрудникам.
Также существует проблема с расклейкой объявлений. Часто их размещают на остановках, что портит внешний вид павильонов.
«Проблема стоит, сейчас вырабатываем стратегию, изучаем, какую предложить альтернативу. Пробуем отдельно стоящие тумбы или специальные плакаты», - добавил докладчик, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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