02 июля 2019, 16:04Общество

В Пензе остановки будут рассказывать о нацпроектах

В Пензе началось тематическое оформление остановочных павильонов.

Фотографиями обновленных остановок в соцсети поделился директор МКУ «Рекламная служба г. Пензы» Вадим Муравлев. Судя по снимкам, темой стали национальный проекты.

Одной из первых, по его словам, преобразили остановочный павильон на ул. Измайлова. Он посвящен проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«В планах - оформление еще нескольких остановок», - отметил Вадим Муравлев, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 154

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншот - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=150355229464788&set=pcb.150355269464784&type=3&theater

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ