В Пензе остановки будут рассказывать о нацпроектах

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02 июля 2019, 16:04Общество
В Пензе началось тематическое оформление остановочных павильонов.
Фотографиями обновленных остановок в соцсети поделился директор МКУ «Рекламная служба г. Пензы» Вадим Муравлев. Судя по снимкам, темой стали национальный проекты.
Одной из первых, по его словам, преобразили остановочный павильон на ул. Измайлова. Он посвящен проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
«В планах - оформление еще нескольких остановок», - отметил Вадим Муравлев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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