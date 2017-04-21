В Пензе «особенные» дети могут получить спецпомощь в «Лекотеке»

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23 апреля 2017, 14:49Общество
В Пензе десятки мальчишек и девчонок нуждаются в специализированной помощи психологов, врачей и педагогов. На базе регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи работает «Лекотека» – отделение психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с выраженными нарушениями развития. Это особые дети, и созданный для них мир тоже особый.
Название этой комнаты "Лекотека". Слово шведского происхождения и переводится как "хранилище игрушек". Лекотека - форма коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями, или по-другому - лечение игрой, которое помогает особенным мальчишкам и девчонкам социализироваться, развивать сенсорные навыки.
«Работа проводится обязательно с родителями. Работа направлена на коррекцию развития детей, на развитие высших психических функций, на коммуникативные навыки, эмоционально-волевую сферу, - все то, что способствует непосредственно общему развитию ребенка и его социализации», - пояснила Светлана Матросова, педагог-психолог центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области.
В занятиях могут принимать участие не только родители, но и другие члены семьи, которые активно взаимодействуют с ребенком - бабушки, дедушки, братья, сестры. Малыш должен не только чему-то научиться, но и потом применять эти знания и умения дома.
На базе регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи занятия в "Лекотеке" посещают 45 детей в возрасте 4-6 лет. Всего же в центре в месяц помогают более сотни особенных детей.
«Родители обращаются в центр. Проводится диагностика психолого-медико-педагогической комиссией для того, чтобы выяснить, какие есть проблемы у ребенка. И специалисты решают, предложить ли детям лекотеку, занятия с логопедом, психологом, консультации специалистов», - отметила Ирина Перекусихина, начальник отдела центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области.
В центре ждут пациентов с довольно сложными диагнозами. Как отмечают специалисты, положительная динамика наблюдается через год занятий.
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