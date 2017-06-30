В Пензе основной период ЕГЭ завершится 1 июля

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30 июня 2017, 14:01Образование
В Пензенской обасти последним резервным днем для сдачи экзамена по всем учебным предметам ЕГЭ станет 1 июля.
По информации министерства образования Пензенской области, сдать ЕГЭ в резервный срок поучат возможность выпускники прошлых лет: те, кто пропустил экзамен по уважительной причине или в текущем году получил неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов – русскому языку и математике, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«По всем учебным предметам средний балл превышает прошлогодний, число выпускников, удаленных с экзамена снизилось почти в два раза, с 20 до 12. Увеличилось число выпускников, получивших высший результат по русскому языку, в 2017 году 13 ребят написали работу на 100 баллов (в 2016 - 12). И, конечно, наша самая большая победа: выпускник школы № 57 Пензы набрал высший балл по русскому языку, физике и информатике», - озвучил предварительные итоги ЕГЭ 2017 года министр образования Александр Воронков.
Заявление на сдачу ЕГЭ в резервный день 1 июля подали 68 человек. В том числе 32 – на обществознание, 11 – на литературу, десять – на историю, семь – на физику, три – на биологию, а также по одному человеку – на географию, химию, математику, английский и французский языки.
Для организации ЕГЭ задействую два пункта проведения экзамена: на базе пензенской школы № 52 и один - на дому. Результаты будут известны не позднее 12 июля.
Для выпускников, которые не смогут пересдать один из обязательных предметов в резервные дни, предусмотрено проведение экзамена в сентябре 2017 года.
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