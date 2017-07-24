В Пензе оштрафовали водителя кабриолета с полуголыми красотками

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24 июля 2017, 19:43Общество
Живая реклама с пометкой 18+. Интернет-пользователи обсуждают эпатажный пиар-ход, который неизвестная группа лиц сделала на минувших выходных в Пензе.
Три полуобнаженные девушки в нижнем белье прокатились по городу на кабриолете с надписью «Звони» и номером телефона на багажнике автомобиля.
Один из очевидцев выложил фотографии в соцсетях. Снимки были сделаны на улице Лермонтова в районе библиотеки и на улице Калинина. За рулем «Фольксвагена» был молодой человек в одежде, девушки же нижнее белье черного цвета. Две из них держат в руках то ли денежные купюры, то ли визитки.
Как отмечает автор поста, пассажирки распивали алкоголь. Публикация собрала уже несколько тысяч просмотров, люди делятся комментариями. Акция вызвала у горожан возмущение. Что именно рекламировали пассажирки кабриолета, не уточняется.
Водителя иномарки установили сотрудники полиции. Ему грозит штраф в размере 1800 рублей.
«Водитель автомобиля «Фольксваген», мужчина 1991 года рождения, привлечен к административной ответственности по статье 12.6 и части 2. статьи 12.37 КоАП РФ. Данный административный материал составлен за нарушение правил использования ремней безопасности, а также отсутствия страхового полиса», - сообщил начальник отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.
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