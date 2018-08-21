В Пензе оштрафовали владельца барбершопа

В Пензе индивидуальный предприниматель своевременно не предоставил сведения в уполномоченный орган о начале парикмахерской деятельности. За это бизнесмена оштрафовали.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, нарушение было выявлено в ходе административного расследования 19 июня в парикмахерской BarbershopComb на улице Московской.

В административном правонарушении владельца барбершопа признал виновным Первомайский районный суд

«Назначено наказание в виде административного штрафа в 3000 рублей», - отметили в пресс-службе.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».