В Пензе оштрафовали владельца барбершопа

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
21 августа 2018, 14:03Общество
В Пензе индивидуальный предприниматель своевременно не предоставил сведения в уполномоченный орган о начале парикмахерской деятельности. За это бизнесмена оштрафовали.
Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, нарушение было выявлено в ходе административного расследования 19 июня в парикмахерской BarbershopComb на улице Московской.
В административном правонарушении владельца барбершопа признал виновным Первомайский районный суд
«Назначено наказание в виде административного штрафа в 3000 рублей», - отметили в пресс-службе.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
21 августа 2018, 19:52Пензенские активисты раздали более 500 антинаркотических листовок
21 августа 2018, 19:42Для работ на площади Ленина увеличат количество бригад
21 августа 2018, 19:37В Пензе планируют увеличить доходную часть бюджета на 2018 год
21 августа 2018, 19:21В Пензе стартовал открытый Кубок области по теннису
21 августа 2018, 19:18Пензенские активисты очистили правый берег Суры от отходов
21 августа 2018, 19:03Кузнецкие школьники прошли краткий курс молодого бойца
21 августа 2018, 17:59В Пензенской области тренера заподозрили в педофилии - СМИ
21 августа 2018, 17:37Пензенцы представили свои разработки на форуме «Армия-2018»