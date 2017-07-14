В Пензе оштрафовали работника колонии за передачу телефонов

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14 июля 2017, 13:34Криминал
В Пензе оштрафовали сотрудника исправительной колонии №5 за то, что он передавал запрещенные предметы заключенным.
Установлено, что сотрудник колонии передал заключенному мобильный телефон, за оказанную услугу он получил 3000 рублей. Кроме того, аналогичные просьбы мужчина исполнил еще два раза, получив вознаграждение 13500 рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуратура Первомайского района города Пензы подтвердила факт совершения трех эпизодов взяточничества. Мужчину оштрафовали на 150 000 рублей.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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