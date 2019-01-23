В Пензе оштрафовали директора, принявшего на работу бывшего госслужащего

В Пензе прокуратура Ленинского района обнаружила нарушения законодательства о противодействии коррупции при приеме на работу бывшего государственного служащего.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, в феврале 2018 года в МУП «Зеленое строительство» приняли сотрудника, который работал до этого в управлении ФССП. По закону, директор предприятия в течение десяти дней должен был сообщить об этом на предыдущее место службы, но он этого не сделал.

В результате мировой судья назначил гендиректору МУПа штраф – 20 тысяч рублей, а самой организации – 50 тысяч рублей. В настоящее время нарушение устранили, пишет ИА «Пенза-Пресс».