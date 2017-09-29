В Пензе осенняя ярмарка будет работать каждые выходные

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
01 октября 2017, 14:16Общество
В выходные, 30 сентября и 1 октября, в Пензе состоялась большая ярмарка-презентация товаров местных сельхозпроизводителей. В центре города на Суре, на площади Ленина, можно было найти свежие вкусные овощи и фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную продукцию и многое другое.
Свои товары и урожай представили аграрии из всех уголков Пензенской области. Большая осенняя ярмарка (0+) положила начало сезонной уличной торговле. Торговые ряды в Пензе теперь будут работать каждую неделю.
«На территории города проходит достаточно ярмарок, их количество увеличивается с каждым годом. Всего в Пензенской области - 86 ярмарок. 15 - в городе Пензе, восемь сезонных ярмарок. Это ярмарки выходного дня, где можно увидеть всю продукцию, которая выращена нашими сельхозтоваропроизводителями, а когда начнется режим минусовой, мы уже увидим в широком ассортименте мясную продукцию», - сообщила начальник управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области Нина Богач.
01 октября 2017, 14:47Пензенские полицейские перекрыли крупный канал поставки наркотиков
01 октября 2017, 14:16В Пензе осенняя ярмарка будет работать каждые выходные
01 октября 2017, 13:46Пять сел Кузнецкого района объединил праздник урожая Сюмбеля
01 октября 2017, 11:04Пензенские некоммерческие организации могут получить 300 тысяч рублей
01 октября 2017, 10:50Для пензенцев стартует «горячая линия» по вопросам гриппа и ОРВИ
01 октября 2017, 09:08Число российских призывников сократили на тысячи
29 сентября 2017, 19:48В Пензе в турнире спортивных клубов примут участие 250 спортсменов
29 сентября 2017, 19:43В Пензе обсудили систему подготовки спортивного резерва