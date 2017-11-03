03 ноября 2017, 11:33Общество В Пензе организуют 95 елочных базаров В Пензе продолжается прием заявок на размещение елочных базаров на территории города.

Для того, чтобы получить право на заключение соответствующего договора, необходимо принять участие в аукционе.

Заявки принимает управление содействия развитию малого и среднего предпринимательства мэрии Пензы до 16 ноября по адресу: г. Пенза, пл. Маршала Жукова, 4, кабинет 122, с понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00, перерыв на обед - с 13.00 до 14.00. Контактный телефон - 54-19-04.

Всего на территории города елочные базары будут располагаться по 95 адресам, их площадь составит 30 кв. метров. С полным списком можно ознакомиться здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Начальная цена за право размещения одного елочного базара составляет 4058,60 рублей без НДС, сумма задатка для участия в аукционе - 2029 рублей 30 копеек, шаг аукциона - 202 рубля 93 копейки», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Общество

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