В Пензе организуют 84 елочных базара

В Пензе с хозяйствующими субъектами заключили договоры на размещение елочных базаров.

В контракте период торговли хвойными деревьями указан с 1 по 31 декабря, однако фактически предприниматели планируют выйти на точки 12-го числа.

Всего будет 84 базара в разных районах города. Их адреса можно узнать на сайте администрации Пензы, пройдя по ссылке.

«Администрация города рекомендует жителям покупать новогодние сосны и ели на легальных торговых точках, где имеется вся необходимая информация о происхождении и качестве хвойных деревьев», - обратились в пензенцам в пресс-службе мэрии, пишет ИА «Пенза-Пресс».