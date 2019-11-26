В Пензе организуют 84 елочных базара

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26 ноября 2019, 14:03Общество
В Пензе с хозяйствующими субъектами заключили договоры на размещение елочных базаров.
В контракте период торговли хвойными деревьями указан с 1 по 31 декабря, однако фактически предприниматели планируют выйти на точки 12-го числа.
Всего будет 84 базара в разных районах города. Их адреса можно узнать на сайте администрации Пензы, пройдя по ссылке.
«Администрация города рекомендует жителям покупать новогодние сосны и ели на легальных торговых точках, где имеется вся необходимая информация о происхождении и качестве хвойных деревьев», - обратились в пензенцам в пресс-службе мэрии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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