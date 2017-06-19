19 июня 2017, 20:05Общество В Пензе организовали центр помощи бродягам Пензенских бездомных голодными не оставят. По инициативе митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима, при городском епархиальном управлении открылся специальный центр помощи.

Приятного аппетита друг другу желают те, кто привык обедать через раз. Уже на протяжении месяца люди, оставшиеся без крова, по расписанию приходят в определенные места в Пензе, чтобы сытно поесть. Специалисты Пензенской епархии готовят для бездомных горячее и даже угощают десертом.



Бродяг планируют обеспечивать не только питанием, но и медикаментами, одеждой, а также оказывать юридическую помощь по восстановлению документов. Кстати, в благом деле поучаствовать может каждый, Пензенская епархия призывает неравнодушных жителей оказать любую посильную поддержку.



«Можно позвонить, и мы скажем, какая одежда и какого размера необходима, чтобы это не было ненужной помощью. Также у нас есть утвержденный список продуктов, из которых мы готовим еду. Мы очень просим помощи», - обратилась к пензенцам координатор центра помощи бездомным Татьяна Медведева.

Все подробности можно узнать по телефону центра помощи бездомным: 53-24-62.

Сейчас горячее питание получают около 40 бродяг, но в ближайшее время таких благотворительных точек в городе станет больше, а значит, и число подопечных увеличится. Специалисты центра уверены, что прокормить получится всех нуждающихся, как говорят с Божьей помощью.

Общество

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