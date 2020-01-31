В Пензе организаторы «Лыжни России» решили перенести место старта

В Пензе готовятся к масштабной всероссийской оздоровительной акции «Лыжня России» (0+). Ожидается, что в массовой гонке примут участие не менее 6000 жителей региона.

Соревнования пройдут на стадионе «Снежинка», но в 2020 году организаторы приняли решение перенести место старта с нижней части площадки на верхнюю.

«Это сделано, потому что поляна, которая находится внизу стадиона, уже не принимает всех желающих, участников слишком много. В 2019-м оттуда стартовало более 3500 лыжников, единственным выходом было сделать раздельный старт, а для такого массового старта, конечно, там мало места», - рассказал председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы Владислав Чесноков.

Участие в соревнованиях примут не только профессионалы, но и любители в возрасте от трех до 80 лет. Гостей спортивного праздника также ждут полевая кухня, горячий чай и выступление творческих коллективов.

Торжественное открытие состоится 9 февраля в 11:45.