В Пензе организаторы «Лыжни России» решили перенести место старта

31 января 2020, 19:31Спорт
В Пензе готовятся к масштабной всероссийской оздоровительной акции «Лыжня России» (0+). Ожидается, что в массовой гонке примут участие не менее 6000 жителей региона.
Соревнования пройдут на стадионе «Снежинка», но в 2020 году организаторы приняли решение перенести место старта с нижней части площадки на верхнюю.
«Это сделано, потому что поляна, которая находится внизу стадиона, уже не принимает всех желающих, участников слишком много. В 2019-м оттуда стартовало более 3500 лыжников, единственным выходом было сделать раздельный старт, а для такого массового старта, конечно, там мало места», - рассказал председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы Владислав Чесноков.
Участие в соревнованиях примут не только профессионалы, но и любители в возрасте от трех до 80 лет. Гостей спортивного праздника также ждут полевая кухня, горячий чай и выступление творческих коллективов.
Торжественное открытие состоится 9 февраля в 11:45.
02 февраля 2020, 19:56Пензенец ограбил знакомого из-за невозвращенного долга
02 февраля 2020, 19:44В Пензенской области за год конфисковали 40 тонн санкционки
02 февраля 2020, 19:11В Пензе инспекторы проверили места зимней рыбалки
02 февраля 2020, 17:33Пензенцев предупреждают об опасном растении-паразите
02 февраля 2020, 16:22В центре Пензы летом после реконструкции откроют несколько объектов
01 февраля 2020, 08:18«Поручитель» выдал в 2019 году пензенским бизнесменам более 600 млн руб
31 января 2020, 19:48Сергей Щеткин и Дмитрий Матушкин провели в Бессоновке прием граждан
31 января 2020, 19:41Губернатор пообещал установить освещение вдоль трассы в Лунинском районе