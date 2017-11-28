28 ноября 2017, 19:32Криминал В Пензе организатору подпольного казино грозит штраф 150 тыс руб Вынесен приговор подпольному предпринимателю за организацию азартных игр. Арендованное помещение, где были установлены игровые автоматы, располагается в обычном жилом доме микрорайона Стрела в Пензе.

Удобное месторасположение, хорошие подъездные пути, современный фасад здания. Что еще нужно для успешного бизнеса? Так, видимо, думал молодой человек, открывая свое дело. Правда, вывеску вешать не стал, но камерами видеонаблюдения вход оборудовал, на то были веские причины - организация и проведение азартных игр в Пензе вне закона.

«Дверь открывали только тем клиентам, которые предварительно звонили на специальный номер. Обязательным условием допуска посетителя было наличие его телефона в базе данных. Администратор открывала клиентам дверь и принимала от них деньги», - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

В отдел экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по городу Пенза поступила оперативная информация о том, что на улице Луначарского работает подпольный игровой клуб. При проверке сведения подтвердились. Зал игровых автоматов располагался в подвале жилого дома. Несмотря на предусмотренные устроителем незаконного бизнеса меры конспирации, полицейским удалось проникнуть внутрь. Были изъяты восемь единиц игрового оборудования и деньги.

«Следствием и судом установлено, что не позднее конца мая 2017 года мужчина 1988 года рождения на основании устной договоренности арендовал у собственника помещение, расположенное в доме №53 по улице Луначарского, где начал проводить незаконно азартные игры», - рассказала старший помощник руководителя следственного управления следственного коммитета России по Пензенской области Татьяна Мохницкая.

Мужчине предъявлено обвинение по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны». Ему грозит штраф в размере 150 тысяч рублей.

Криминал

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