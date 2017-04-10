10 апреля 2017, 11:38Общество В Пензе организации «Благовест» подарили 1 млн рублей Общественная организация «Благовест» получила неожиданный подарок. Неизвестный благотворитель перевел на ее счет один миллион рублей. По словам председателя организации, такую финансовую помощь им оказывают впервые. Заинтересовавшись личностью мецената, выяснили, что им стал председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин.

«Вячеслав Володин из своих собственных средств перечислил, то есть это не грант, не субсидия, а из его личной зарплаты. Он раз в год жертвует нескольким фондам в нескольких регионах, которые он курирует. И общим решением перечислили нашей организации, потому что посчитали, что она вселяет определенное доверие», - сказала руководитель общественной организации «Благовест» Мария Львова-Белова.

Часть полученных средств «Благовест» потратил на помощь детям-отказникам в областной больнице имени Филатова, которых курирует общественная организация. Остальное направили на строительство «Дома Вероники» - центра помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. На средства председателя Государственной Думы уже сделали электропроводку и ведут внутреннюю и внешнюю отделку здания.

Общество

просмотров 37