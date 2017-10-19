19 октября 2017, 15:04Общество В Пензе опубликовали видео с «водителем-междурядником» В Сети появилась запись, на которой запечатлен автомобиль, проезжающий между рядами на улицах Пензы.

Видео появилось в группе «Автохам.Пенза» в соцсети «ВКонтакте». Пользователь назвал автомобиль «междурядником». На записи видно, что машина движется в потоке между полос, что является нарушением Правил дорожного движения. Подписчики группы нелестно отозвались о водителе, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: Скриншот с https://vk.com/avtohampenza

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