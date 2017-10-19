В Пензе опубликовали видео с «водителем-междурядником»

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19 октября 2017, 15:04Общество
В Сети появилась запись, на которой запечатлен автомобиль, проезжающий между рядами на улицах Пензы.
Видео появилось в группе «Автохам.Пенза» в соцсети «ВКонтакте». Пользователь назвал автомобиль «междурядником». На записи видно, что машина движется в потоке между полос, что является нарушением Правил дорожного движения. Подписчики группы нелестно отозвались о водителе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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