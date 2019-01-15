В Пензе «опрос» у киоска с табачной продукцией признали незаконными

Как отмечается в решении комиссии Пензенского УФАС, поводом для разбирательства стали материалы проверки, которые поступили из УМВД. Факт рекламирования сигарет зафиксировали у киоска на ул. Октябрьской. Представители компании пояснили, что их сотрудники проводили «консультационные сессии о потребительских свойствах табачной продукции» определенной марки.

В материалах дела отмечается, что пензенцам задавался ряд вопросов, которые должны были выявить их предпочтения, и по ним советовались определенные марки продукции. Однако в ведомстве посчитали, что это не консультация, а незаконная реклама.

«Согласно пункту 1 статьи 3 Закона «О рекламе», под рекламой понимается информация, распространяемая любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. […] Законом о рекламе установлен прямой запрет на привлечение внимания потребителей к определенному объекту рекламирования – товарам для курения, так и непосредственно к продавцу таких товаров», - говорится в материалах дела.

Комиссия передала материалы для возбуждения дела об административном правонарушении, пишет ИА «Пенза-Пресс».

* Напоминаем, что употребление табака может навредить вашему здоровью, продажа сигарет запрещена несовершеннолетним.