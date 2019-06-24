В Пензе определятся с местом для музея поискового движения

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24 июня 2019, 14:34Общество
24 июня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на оперативном совещании поручил определиться с местом расположения будущего музея поискового движения.
Глава региона напомнил о том, что на прошлой неделе встречался с представителями регионального отделения поискового движения России.
«Прошу [зампреда правительства Олега] Ягова разработать меры по поддержке движения. Также прошу Ягова и [Леонида] Иоффе [главный архитектор региона] встретиться с представителями реготделения и определиться с местом расположения музея, подключить городские власти. Тем более что в следующем году такая дата - юбилей Победы», - призвал Иван Белозерцев.
Напомним, встреча губернатора с представителями поискового движения прошла 22 июня в классической гимназии №1 в формате «круглого стола», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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