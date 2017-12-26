26 декабря 2017, 10:08Общество В Пензе определят победителя конкурса на лучшее новогоднее оформление В Пензе прошла завершающая проверка новогоднего оформления.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, оформление городских территорий в 2017 году началось раньше – за полтора месяца, поэтому к началу декабря уже было заметно, как вырисовывается концепция.

«Из года в год мы последовательно стараемся прибавлять количество новогодних элементов. В 2017 году сделали акцент на украшении путепроводов, в том числе - на Свердловском мосту, где появилась подсветка и с воды, и с верхней части объекта в виде триколора на опорах контактной сети. Важно, что иллюминацию мы включаем не только на Новый год, но и в честь других больших праздников, таких как День Победы, День города, День России, 8 марта и 23 февраля», - сказал мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Глава горадминистрации оценил достойную поддержку предпринимателей и депутатов городской Думы.

«По выбранному пути будем двигаться вперед, чтобы с каждым годом город становился краше во всех направлениях. Благодаря поддержке губернатора команда муниципалитета уверенно движется к постановленной цели», - отметил он.

Подводя итоги инспекционного выезда, Виктор Кувайцев сообщил, что по результатам объезда будет выбран район–победитель конкурса на лучшее оформление города к Новому году, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_budem_sledovat_vybrannomu_puti_chtoby_s_kazhdym_godom_penza_stanovilas_krashe/

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