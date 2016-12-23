В Пензе определят, кто разработает проекта дороги из Арбеково в Терновку

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23 декабря 2016, 18:09Общество
Вопрос строительства дороги из микрорайона Арбеково в Терновку обсудили на заседании проектного офиса Совета по инвестиционному развитию и предпринимательству Пензы.
На заседании обсудили вопросы определения проектной организации, которая должна определить интенсивность движения на этой дороге и рассчитать сумму ее проектирования и строительства, сообщили в пресс-службе мэрии Пензы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«На основе этих параметров можно будет произвести расчет рентабельности проекта и сроки его окупаемости», - добавили в пресс-службе.
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