23 декабря 2016, 18:09Общество В Пензе определят, кто разработает проекта дороги из Арбеково в Терновку Вопрос строительства дороги из микрорайона Арбеково в Терновку обсудили на заседании проектного офиса Совета по инвестиционному развитию и предпринимательству Пензы.

На заседании обсудили вопросы определения проектной организации, которая должна определить интенсивность движения на этой дороге и рассчитать сумму ее проектирования и строительства, сообщили в пресс-службе мэрии Пензы, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«На основе этих параметров можно будет произвести расчет рентабельности проекта и сроки его окупаемости», - добавили в пресс-службе.

Общество

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Источник фотографии: www.penza-gorod.ru/news/v_administratsii_goroda_obsudili_stroitelstvo_dorogi_iz_mkr_arbekovo_v_ternovku_/

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