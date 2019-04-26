В Пензе определились победители областной «Студенческой весны»

В областной филармонии состоялся гала-концерт регионального фестиваля «Студенческая весна». В нем приняли участие лучшие музыкальные и танцевальные коллективы, а также солисты из четырех вузов Пензы. Некоторым из них меньше чем через месяц предстоит представить регион на федеральном уровне, выступив на всероссийской «Студенческой весне» (12+).

Десятки самых творческих воспитанников пензенских вузов выступили с отчетным концертом, который стал традиционным завершением областного фестиваля.

Русско-народные мотивы не потеряли своей актуальности среди современной молодежи и в 2019 году. Танцы сменялись песнями, задорные композиции - лирическими. Исполняли студенты, конечно, не только фольклорные произведения. Со сцены областной филармонии звучал рок, джаз, и даже опера.

Для некоторых молодых артистов это выступление не стало итоговым. В преддверии гала-концерта прошел двухдневный отборочный конкурс, на котором жюри сформировало делегацию Пензенской области для участия в 27 национальном фестивале всероссийская «Студенческая весна».

«Студенческая весна» - не просто фестиваль, это целое движение. Она проходим во всех учебных заведениях и начинается зимой. Жюри с каждым годом все тяжелее выбирать победителей. Уровень профессионализма ребят растет и зачастую все доходит жаркой дискуссии, чтобы определить лидеров в какой-то конкретной номинации. В первую очередь, это должны быть сильные номера, которые могут конкурировать на российском уровне», - рассказал председатель союза молодежи Пензенской области Сергей Зиновьев.

Вокальный ансамбль Mix Music историко-филологического факультета ПГУ поедет на всероссийскую студвесну уже во второй раз. Там коллектив представит попурри из песен легендарной группы ABBA.

«Номер обкатанный, отрепетированный и исполненный на разных площадках нашего города, поэтому очень надеемся, что все сложится удачно», - сказала студентка историко-филологического факультета ПГУ Мария Мельникова.

В 2019 году всероссийская «Студенческая весна» пройдет в Перми - с 14 по 18 мая. В финале сразятся около 3000 участников, более чем из 80 регионов страны.