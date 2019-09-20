В Пензе определились победители военно-спортивной игры «Сурский рубеж»

300 школьников области прошли «Сурский рубеж». Это военно-спортивные игры, которые в 2019 году прошли в регионе впервые. Событие знаковое не только само по себе, оно стало одним из первых, которые посвятили 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которую страна отметит в мае. Команды-победители получили сертификаты на суммы 500,300 и 250 тысяч рублей.

Почетной миссии опустить государственный флаг и закрыть первые военно-спортивные игры «Сурский рубеж» удостоились победители - ребята из кадетской школы №70 Пензы. Команда получила сертификат на 500 тысяч рублей. На эти средства школу оснастят дополнительным оборудованием, которое позволит ребятам достичь новых вершин. Впрочем, эта команда уже прошла через многое.

«Зарница Поволжья» в городе Оренбурге - это межрегиональные соревнования, там занимали третье и первое места. Также участвовали в «Школе безопасности», завоевали «бронзу». На «Орленке» каждый год побеждаем», - рассказала ученица кадетской школы №70 по делам ГО и ЧС Пензы Алина Булаева.

Несмотря на весомый опыт, ребята отмечают, что на «Сурском рубеже» оказалось много новых неизвестных препятствий, таких как лазертаг, кибератака и защита информации. Всего пришлось пройти через девять испытаний. По стечению обстоятельств она носит имя 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Игры «Сурский рубеж» посвятили 75-й годовщине.

«Совсем немного времени осталось до 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Пензенская земля заплатила за это огромную цену. У нас свыше 300 тысяч земляков ушли на фронты ВОВ, свыше 200 тысяч не вернулись. В преддверии этой знаменательной даты мною, правительством области, Законодательным Собранием было принято решение дать старт проведения этих военно-спортивных игр», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Сурским рубежом» в истории называют линию обороны, которая проходила через правые берега рек Сура, Узу, Няньга и Чардым. Еще одна воспитательная задача военно-спортивных соревнований - дать школьникам представление о профессиях в военных структурах и правоохранительных органах. Боевые приемы ребятам показали бойцы отряда специального назначения «Фобос».

За три дня через испытания «Сурского рубежа» прошли 33 команды школьников, это порядка 300 участников. Кроме кадетской школы №70, лауреатами стали ребята из Кузнецкого и Бессоновского районов. Они получили сертификаты на 300 и 250 тысяч рублей соответственно.