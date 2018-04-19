В Пензе определили участников сборной по боксу для участия в Универсиаде

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19 апреля 2018, 19:28Спорт
В Пензе проходят соревнования по боксу в рамках Универсиады вузов (0+). Среди участников - студенты ПГУ, ПензГТУ, аграрного университета и университета архитектуры и строительства.
Первый бой, раунд и сразу нокаут. В него спортсмена из аграрного университета отправил боксер из ПГУ. С тем же исходом свой поединок завершил и Георгий Тюрин.
«Был план отбоксировать три раунда, но, к сожалению, соперник получил технический нокаут. Теперь, как понимаю, следующий бой будет серьезнее», - отметил он.
Большинство участников - кандидаты в мастера спорта или второразрядники. Конечно, главная цель - занять призовое место. Но немаловажно и просто получить соревновательный опыт. В этом спортсменам помогают тренеры.
Программа городской Универсиады - двухдневная. 19 апреля прошли финальные поединки. Победитель отправится на всероссийскую Универсиаду, которая пройдет летом в Омске (18+).
В пензенскую сборную по боксу войдут пять человек. За призовые места им предстоит побороться с представителями традиционно сильных городов в мире студенческого бокса - Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.
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