В Пензе определили «Сурского ниндзя»

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05 марта 2018, 19:36Спорт
На молодежном форуме «Ласточка» определили «Сурского ниндзя». За победу боролись 18 спортсменов, среди которых не только профессионалы, но и любители.
Наталья Михайлова вошла в число финалистов соревнований «Сурский ниндзя». Девушка занимается спортом большую часть жизни. Признается, что секрета успеха у нее нет: усиленный труд и воля к победе - главные помощники в нелегком деле.
«Тренируюсь два раза в день. Утром - кардиотренировки, вечером - силовые, а также йога и кикбоксинг», - рассказала она.
Соревнования стали одной из главных спортивных площадок международного фестиваля молодежи и студентов «Ласточка». Перед началом турнира гости могли сдать всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО,а после - отправились на трибуны, чтобы наблюдать борьбу финалистов.
«Это полоса препятствий, где участнику надо продемонстрировать ловкость, быстроту, выносливость и силу», - отметил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.
На прохождение полосы препятствий каждый участник тратил примерно полторы минуты. А победителю удалось пройти ее за минуту. Звание «Сурский ниндзя» будет носить Денис Дергунов. От организаторов конкурса парень получил денежный сертификат в один из спортивных магазинов Пензы.
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