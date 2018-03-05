В Пензе определили «Сурского ниндзя»

На молодежном форуме «Ласточка» определили «Сурского ниндзя». За победу боролись 18 спортсменов, среди которых не только профессионалы, но и любители.

Наталья Михайлова вошла в число финалистов соревнований «Сурский ниндзя». Девушка занимается спортом большую часть жизни. Признается, что секрета успеха у нее нет: усиленный труд и воля к победе - главные помощники в нелегком деле.

«Тренируюсь два раза в день. Утром - кардиотренировки, вечером - силовые, а также йога и кикбоксинг», - рассказала она.

Соревнования стали одной из главных спортивных площадок международного фестиваля молодежи и студентов «Ласточка». Перед началом турнира гости могли сдать всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО,а после - отправились на трибуны, чтобы наблюдать борьбу финалистов.

«Это полоса препятствий, где участнику надо продемонстрировать ловкость, быстроту, выносливость и силу», - отметил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

На прохождение полосы препятствий каждый участник тратил примерно полторы минуты. А победителю удалось пройти ее за минуту. Звание «Сурский ниндзя» будет носить Денис Дергунов. От организаторов конкурса парень получил денежный сертификат в один из спортивных магазинов Пензы.