В Пензе определили самых быстрых и метких силовиков

Под патронажем Пензенского областного управления Федеральной службы безопасности России состоялся открытый чемпионат органов безопасности по служебному двоеборью имени Владимира Квышко. Впервые этот мемориал был организован в 1997 году как дань уважения сотрудникам ФСБ, павшим при выполнении воинского и служебного долга.

Открытый чемпионат органов безопасности по служебному двоеборью на протяжении 23 лет посвящают подполковнику Владимиру Квышко. Коллегу, героически погибшего при исполнении служебного долга в Чечне в 1996 году, в этот день вспомнили молодые сотрудники и ветераны, прежде всего, как настоящего патриота.

«Когда на Северном Кавказе проводилась контртеррористическая операция, ему было 50 лет, заканчивал службу, но решил сам поехать, говорил, что ни к чему молодняк отправлять», - рассказал ветеран УФСБ России по Пензенской области Александр Гришин.

«Это не только спортивное состязание, прежде всего - это возможность встретиться с друзьями, пообщаться», - сказал начальник УФСБ России по Пензенской области Сергей Сизов.

Выносливость - это качество, которое помогает силовикам решать поставленные задачи и принимать взвешенные решения. В 2019 году чемпионат объединил свыше 100 человек из семи регионов страны.

«Очень высокая конкуренция, она обусловлена тем, что выступают Мастера спорта международного класса по легкой атлетике и стрельбе, поэтому результат непредсказуем», - сказал главный судья соревнований Владимир Антонов.

Как и в работе, на турнире у спортсменов нет права на ошибку. Силовики преодолели дистанцию в три километра, останавливаясь лишь на огневых рубежах, где было необходимо произвести пять выстрелов по мишеням из пистолета Макарова.

«Это не новая для меня дистанция, периодически готовлюсь к состязаниям, ну и в повседневной жизни тоже уделяю время пробежке, поэтому не составило труда пробежать заданную дистанцию. Третий год представляю службу судебных приставов на этих соревнованиях, это честь», - рассказал участник соревнований Николай Байкин.

По итогам соревнований среди команд общества «Динамо» сильнейшими признаны представители регионального управления ФСБ. Второе место - у нижегородского института Федеральной службы безопасности, третье - у команды войсковой части «Кузнецка-12».