В Пензе определили призеров кинофестиваля «Мужская роль»

Как сообщил корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Амир Вахитов, приз за лучшую мужскую роль получил Евгений Цыганов, его отметили за работу в фильме «Человек, который удивил всех» (18+).

Приза «Надежда», который вручается молодым актерам, удостоен Филипп Гуревич за роль рядового Василия Шабунина в фильме «История одного назначения» (12+).

Также жюри в этом году учредило специальный приз. Им удостоили актеров Даниэля Ольбрыхского и Алексея Серебрякова за работу в фильме «Ван Гоги» (18+).

Особенного приза за вклад в развитие кино также удостоен Народный артист РФ Юрий Назаров. Он лично посетил Пензу и принял участие в закрытии фестиваля.

Напомним, традиционный пензенский кинофестиваль проходил с 30 ноября по 2 декабря. Отобранные на него фильмы, среди которых были «Ван Гоги», «Вечная жизнь Александра Христофорова» (12+), «Облепиховое лето» (12+), «Слоны могут играть в футбол» (16+), «История одного назначения» и др., показывались зрителям на различных площадках бесплатно. Пригласительные на киносеансы были разобраны буквально за сутки.

Киноработы оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли кинокритик Леонид Павлючик, режиссер и сценарист Лариса Садилова, председателем стал Народный артист России Евгений Редько, пишет ИА «Пенза-Пресс».