В Пензе определили призеров кинофестиваля «Мужская роль»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
03 декабря 2018, 15:06Культура
В Пензе накануне, 2 декабря, определили обладателей призов кинофестиваля «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина.
Как сообщил корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Амир Вахитов, приз за лучшую мужскую роль получил Евгений Цыганов, его отметили за работу в фильме «Человек, который удивил всех» (18+).
Приза «Надежда», который вручается молодым актерам, удостоен Филипп Гуревич за роль рядового Василия Шабунина в фильме «История одного назначения» (12+).
Также жюри в этом году учредило специальный приз. Им удостоили актеров Даниэля Ольбрыхского и Алексея Серебрякова за работу в фильме «Ван Гоги» (18+).
Особенного приза за вклад в развитие кино также удостоен Народный артист РФ Юрий Назаров. Он лично посетил Пензу и принял участие в закрытии фестиваля.
Напомним, традиционный пензенский кинофестиваль проходил с 30 ноября по 2 декабря. Отобранные на него фильмы, среди которых были «Ван Гоги», «Вечная жизнь Александра Христофорова» (12+), «Облепиховое лето» (12+), «Слоны могут играть в футбол» (16+), «История одного назначения» и др., показывались зрителям на различных площадках бесплатно. Пригласительные на киносеансы были разобраны буквально за сутки.
Киноработы оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли кинокритик Леонид Павлючик, режиссер и сценарист Лариса Садилова, председателем стал Народный артист России Евгений Редько, пишет ИА «Пенза-Пресс».
03 декабря 2018, 16:07Белозерцев встретился в Китае с директором компании-инвестора
03 декабря 2018, 15:37В Сети появилось видео смертельного пожара в с. Вирга
03 декабря 2018, 15:06В Пензе определили призеров кинофестиваля «Мужская роль»
03 декабря 2018, 14:36В селе Вирга при пожаре погибла пожилая женщина
03 декабря 2018, 14:06Площадь им. Ленина в Пензе преображается к Новому году
03 декабря 2018, 13:36В пензенском перинатальном центре с 2019 года будут проводить ЭКО
03 декабря 2018, 13:04Пензенская делегация в Китае обсудила с послом инвестиционные проекты
03 декабря 2018, 12:34Пензу к Новому году сделают еще красивее