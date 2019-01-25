В Пензе определили «Предпринимателя года»

В Пензе завершился конкурс «Предприниматель года». Он проводится на протяжении 18 лет и остается самым престижным в этой сфере. На этот раз лучшие представители бизнес-сообщества собрались в одной из новых гостиниц города. Лучшего выбирали среди победителей прошлых лет.

На трофей претендовали 12 лучших предпринимателей региона, но он достался только одному.

«Осуществление предпринимательской деятельности - это процесс созидания, направленный на улучшение комфорта, благоустройства, достатка не только бизнесмена, но и граждан города», - отметил заместитель главы администрации Пензы Денис Леонтьев.

Предпринимателя года в областном центре выбирают уже в 18 раз. И этот выбор, по словам организаторов, - не из легких. Исход конкурса определяют многочисленные исследования, которые проводят в среде банкиров, представителей средств массовой информации и предпринимательского сообщества.

«Мы не принимаем на себя никаких обязательств по изучению баланса предприятия, его прибыли, не собираем никакой отчетности. Фактически это конкурс популярности того или иного бизнеса среди населения. Здесь, как правило, известность определяет силу предпринимателя», - рассказал руководитель дирекции конкурса Константин Войцеховский.

Наравне с теми, кто уже не раз становился призерами и победителями конкурса, в 2019 году определили и лучших в номинации «Открытие года». Это предприниматели, которые впервые подали заявку.

«Нашей компании 15 лет, но первый раз участвуем в этом конкурсе, интересно помериться силами, познакомиться с другими предприятиями, посмотреть, что люди производят и на каком уровне», - призналась участник конкурса Наталья Желез.

Обладателем кубка «Предприниматель года» по итогам 2018-го уже в третий раз стал Рафик Ибрагимов - генеральный директор компании «Термодом».

«Мы еще на начальной стадии своего развития. Старались сделать так, чтобы Спутник был достопримечательностью Пензы и области. Спасибо за оказанную честь и доверие. Надеюсь, что и дальше будем держать марку», - сказал он.

Город Спутник - несомненно, визитная карточка холдинга. С каждым годом компания делает еще больший упор на комфортное проживание жителей. На церемонии награждения стало известно, что абсолютный победитель конкурса со своими строительными проектами намерен выйти за пределы региона.