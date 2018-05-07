В Пензе определили правила запуска квадрокоптеров

Разрешение на осуществление полетов выдает администрация Пензы. Заявление нужно направить не позднее чем за 10 дней до предполагаемого запуска аппарата. К нему нужно приложить копии паспорта, документов на техническое средство, договора обязательного страхования и ряда других бумаг.

Заявление должны рассмотреть в течение 10 дней. За это время мэрия делает межведомственные запросы в УФСБ, УМВД, управление по делам ГОЧС.

Отказать в выдаче разрешения могут в ряде случаев. К ним относится проведение массовых мероприятий, нарушение сроков подачи заявления и несоответствие документов. Также отказ можно получить, если разрешение на использование воздушного пространства в этом месте и в это время уже выдано другой организации или человеку, пишет ИА «Пенза-Пресс».