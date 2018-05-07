В Пензе определили правила запуска квадрокоптеров

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07 мая 2018, 17:39Общество
Мэр Пензы Виктор Кувайцев подписал документ, определяющий порядок получения разрешения на запуск беспилотников (квадрокоптеров), парашютные прыжки, подъем аэростатов, проведение авиаработ.
Разрешение на осуществление полетов выдает администрация Пензы. Заявление нужно направить не позднее чем за 10 дней до предполагаемого запуска аппарата. К нему нужно приложить копии паспорта, документов на техническое средство, договора обязательного страхования и ряда других бумаг.
Заявление должны рассмотреть в течение 10 дней. За это время мэрия делает межведомственные запросы в УФСБ, УМВД, управление по делам ГОЧС.
Отказать в выдаче разрешения могут в ряде случаев. К ним относится проведение массовых мероприятий, нарушение сроков подачи заявления и несоответствие документов. Также отказ можно получить, если разрешение на использование воздушного пространства в этом месте и в это время уже выдано другой организации или человеку, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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