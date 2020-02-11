В Пензе определили победителя областного турнира «Золотая шайба»

11 февраля 2020, 19:03Спорт
В Пензе завершился финальный тур областного детского чемпионата по хоккею «Золотая шайба» среди старших команд. Игры за первое, второе и третье места прошли на базе ледового дворца «Дизель-Арена».
В дружине из Спасска дважды отличился нападающий Кирилл Барышников.
«Дали хороший пас, поэтому забил. Тоже стараюсь так делать, потому что не только о себе думаю, но и о команде», - рассказал он.
До половины игры сосновоборцы успешной контратакой смогли ответить лишь однажды. Впрочем, на исход матча это уже вряд ли могло как-то повлиять. Завоевать третье место спасской команде позволили регулярные тренировки, как зимой, так и летом.
«Так как нам в Ломове почему-то не предоставляют лед, ездим в село Атюрьево в Мордовию. Зимой на своей площадке тренируемся», - сказал тренер детской хоккейной команды Спасского района Денис Барышников.
За первое место боролись представители Наровчата и Нижнего Ломова.
«Нужно развивать сельский хоккей, потому что много мастеров и олимпийских чемпионов выходят из глубинки», - отметил преподаватель спортивной школы Наровчата Александр Спицын.
«Ежегодно приобретается инвентарь. В 2020 году на это будет затрачено более миллиона рублей. Первые три места по всем возрастным группам получат хоккейный инвентарь», - рассказал заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Сергей Никишин.
В итоге со счетом 2:0 победила команда из Нижнего Ломова. Хоккеистам из Наровчата досталось второе место.
Сезон «Золотой шайбы» 2019-2020 прошел под патронатом полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.
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